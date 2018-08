Tagarbejdere har fundet barnelig i loftsrum på Frederiksberg

Liget af et spædbarn er fredag morgen blevet fundet i et loftsrum i en etagebygning på Prinsesse Maries Alle på Frederiksberg.

Det har Københavns Politi bekræftet over for Ekstra Bladet.

Barneliget lå i en papkasse og blev fundet af tagarbejdere, der er ved at skifte tag på adressen.

»Vi kan se på størrelsen af barnet, at det ikke selv kan være kommet dertil. Det må være anbragt der. Hvis nogen har anbragt det på stedet, så er der tale om en forbrydelse. Men om barnet er dødt før eller efter anbringelsen, kan vi af gode grunde ikke vide,« siger efterforskningsleder Bjarke Madsen til avisen.

Ifølge efterforskningslederen har barnet ligget der i mere end et år. Præcis hvornår barnet er omkommet og anbragt på loftet, skal retsmedicinske undersøgelser forsøge at kaste lys over.

Hvorvidt barnet er dødt af naturlige årsager, eller om der ligger en kriminel handling bag vides endnu ikke. Foreløbig behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.