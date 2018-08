DR har indstillet tv-optagelser: Maskerede personer truede filmhold

Danmarks Radio har fredag valgt at indstille optagelserne til den tredje sæson af dramaserien Bedrag pga. trusler fra en gruppe maskerede mennesker i Farum Midtpunkt.

Det oplyser DR.

»En bil fra DR Drama, som vi havde stående på stedet, blev ødelagt. Vi kender ikke noget til baggrunden for truslerne. Vi har indstillet optagelserne og kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår de genoptages,« lyder det fra Caroline Schlüter, der er producent i DR Drama på optagelserne til tredje sæson af Bedrag.

Ifølge producenten er ingen personer kommet til skade.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter man at have modtaget en anmeldelse omkring kl. 12.30 om »truende adfærd«.

Anmeldelsen gik på, at 10-15 unge opførte sig truende over for filmholdet, men politiet var ikke i stand til at finde frem til nogle af dem, da patruljevogne ankom til stedet, skriver DR.

Politiet var fredag eftermiddag kl. 14.30 fortsat i færd med at afhøre folk på stedet.