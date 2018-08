Mand med skimaske sigtet for at maskere sig

Det kan koste en 49-årig mand en bøde, at han i sidste uge gik rundt i Haderslev i bar overkrop og med skimaske på.

Manden er nemlig blevet sigtet for at have overtrådt det tildækningsforbud, der trådte i kraft 1. august.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter, foranlediget af at et medie har skrevet, at en person skulle være sigtet for at gå med niqab.

- Det drejer sig ikke om en med niqab, men om en 49-årig mand som sidste uge gik i Haderslev by med skimaske, bar overkrop og en pind, skriver politiet.

- Han fortalte patruljen, at han trænede balance.

Politikerne på Christiansborg har ikke lagt skjul på, at tildækningsforbuddet er vedtaget i et forsøg på at hindre muslimske kvinder i at gå med burka og niqab.

Men da loven ikke må forskelsbehandle på grund af religion, er den formuleret som et generelt forbud mod at tildække sit ansigt på offentlige steder. Undtaget er tildækning, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Blandt eksemplerne nævner lovbemærkningerne at bære halstørklæde eller hue, hvis det er koldt. Fastelavnskostumer er også undtaget, og det samme er forbindinger og beskyttelsesudstyr.

Men Sydjyllands Politi har altså ikke vurderet, at det er et anerkendelsesværdigt formål at bære skimaske i Haderslev i august.

Den første, der blev sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet, var en kvinde, der bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

Straffen for at overtræde tildækningsforbuddet er en bøde på 1000 kroner. Den stiger i gentagelsestilfælde.