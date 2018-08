Video: Københavns Politi efterlyser vidner til drab

Københavns Politi anmoder nu offentligheden om hjælp til identificering af tre gerningsmænd, der mistænkes for at have begået et drab i København tidligere på sommeren.

Offeret var bandemedlemmet Abdallah El-Chami, der den 19. juni omkring kl. 23 blev skudt og dræbt på Amagerfælledvej uden for nr. 83 i 2300 København S. Gerningsmændene flygtede efterfølgende fra stedet i en stjålet BMW.

»Ved drabet steg to personer ud af den sorte BMW og løb efter den nu afdøde, mens de skød mod ham. Den ene gerningsmand var væbnet med en pistol, og den anden var bevæbnet med en maskinpistol. Begge personer var iført mørkt tøj,« lyder det fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den sidste gerningsmand, politiet leder efter, agerede chauffør under drabet og kørte de to andre gerningsmænd til og fra gerningsstedet.



Den sorte BMW blev kort efter fundet brændende på Lagesminde Alle i Brøndby Strand. Bilen blev ifølge politiet stjålet den. 12 maj i København NV og havde i forbindelse med drabet påmonteret stjålne nummerplader med registreringsnummer FLCC1855. Nummerpladerne var stjålet fra et køretøj i Helsingør inden for samme døgn, som drabet blev begået.

Dette er den sorte BMW, som gerningsmændene kørte i under drabet. Foto: Københavns Politi

Dette er den sorte BMW's fælge. Foto: Københavns Politi

Har man oplysninger om drabet eller gerningsmændene, kan politiet kontaktes på 114.