Nordjysk politi efterforsker sag om tildækning af ansigt

Nordjyllands Politi er i færd med at undersøge, om en mor har dækket sit ansigt til i strid med loven.

Det bekræfter politiet torsdag på Twitter. "Vi har indledt en efterforskning", hedder det.

I begyndelsen af måneden oplyste politiet i Nordsjælland, at man havde fået den første sag om forbud mod tildækning.

Den nye sag drejer sig om en kvinde, der går klædt i niqab, og som har afleveret sit barn på Seminarieskolen i Gug ved Aalborg, skriver Nordjyske.

En anden forælder har forsøgt at få skolelederen til at anmelde sagen til politiet, men det har lederen afvist.

Hos Nordjyllands Politi fortæller politiinspektør Claus Danø til Ritzau, at han hørte om sagen tirsdag.

- Vi har visiteret sagen, og vi har haft den til juridisk vurdering, og på den baggrund er den sendt videre til efterforskning hos lokale betjente, siger politiinspektøren.

- Vi har håndteret sagen som enhver anden sag, og vi tager den naturligvis alvorligt, siger han.

Torsdag formiddag er der så vidt vides endnu ikke rejst sigtelse.

Til Nordjyske beretter en plejemor til et barn i 0. klasse, at den niqab-klædte kvinde kun havde en lille sprække til øjnene.

- Min mand er fængselsbetjent og kan ikke bare se på, at nogen bryder loven, siger Majken Andersen.

Hun mener, at det var som "at løbe panden mod en mur", da skolelederen ikke ønskede at gå til politiet for at anmelde moren.

Som udgangspunkt giver overtrædelse af den omdiskuterede lov en bøde på 1000 kroner.