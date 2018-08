Våbendele sendt med posten førte til anholdelse af ung mand

Under et rutinetjek blev toldmyndighederne i Københavns Lufthavn sidste år mødt af noget af et syn.

I pakken fandt man våbendele, som var på vej til sin modtager.

Politiet blev herefter kontaktet, som fremskaffede en ransagningskendelse hos modtageren.

Men hjemme hos modtageren, en 28-årig mand fra Eskilstrup på Falster, fandt man flere interessante ting i form af kemikalier og en riffel.

Det oplyser specialanklager Skipper Pelle Falsled.

- Manden havde lidt forskellige forklaringer, hvorfor han havde kemikalierne i sit hus, men retten fandt det bevist, at det var med henblik på fremstilling af sprængstoffer.

- En af forklaringerne var, at han ville lave kanonslag, siger anklageren.

Sagen blev behandlet ved Retten i Nykøbing Falster.

Manden blev også dømt for at have forsøgt at gøre riflen fuldautomatisk. Ifølge Skipper Pelle Falsled er manden ikke tilknyttet nogen bande- eller rockergruppering.

Det var 3. november sidste år, at manden blev anholdt. Han har været fængslet lige siden.

Dommen på fire og et halvt års fængsel blev anket på stedet.

Manden er beskyttet af et navneforbud.