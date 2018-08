Overblik: De groveste sager om overgreb på børn

En tidligere sognepræst fra Tømmerup ved Kalundborg er tirsdag blevet idømt ti års fængsel ved Østre Landsret for at have forgrebet sig på og misbrugt en lang række børn.

Her er eksempler på en række grove sager om overgreb på børn og unge:

* Silkeborg: I marts 2018 bliver en frikirkepræst fra Silkeborg idømt tre og et halvt års fængsel for at have begået flere seksuelle overgreb mod i alt otte unge mennesker fra frikirkens menighed. Dommen er anket til landsretten.

* Tønder: En 47-årig mand idømmes i 2007 ti års fængsel for at have misbrugt sine to døtre og for at have stillet pigerne til rådighed for andre mænd. Børnenes mor får en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest. 15 mænd er tilsammen idømt 45 års fængsel for at misbruge den ældste af pigerne. Pigen var da 10-11 år.

* Sønderborg: Vestre Landsret idømmer i 2010 en 60-årig mand fra Egypten ni års fængsel for at tvinge tre af sine døtre til forskellige former for sex og samleje. Misbruget foregik gennem syv år i familiens hjem i Sønderborg.

* Nakskov: En 42-årig mand fra Nakskov bliver i 2010 idømt ti års fængsel for at have misbrugt sin datter, siden hun var 15 måneder gammel. Overgrebene fandt sted gennem seks år. Manden bliver også dømt for at have distribueret børneporno, blandt andet billeder af datteren.

* Esbjerg: En 41-årig familiefar fra Esbjerg bliver i 2011 idømt syv års fængsel for at have begået sexovergreb mod otte børn gennem mere end 20 år. Manden nægter under sagen alt, men anker ikke dommen.

* Brønderslev: Et forældrepar fra Serritslev uden for Brønderslev bliver i 2011 i Vestre Landsret dømt for systematisk vold, vanrøgt og misrøgt mod ni sammenbragte børn. Den 42-årige far bliver idømt 11 års fængsel, mens moren på 38 år får fire år bag tremmer.

* Rebild: En 56-årig nordjysk mand bliver i 2012 af Vestre Landsret idømt 12 års fængsel for groft misbrug af otte børn, heriblandt seks af sine egne. Værst gik det ud over mandens ene datter, som blev misbrugt, fra hun var fem år. Landsretten ændrer dommen fra byretten, som lød på forvaring.

* Bornholm: En adoptivfar og en mor fra Pedersker på Bornholm bliver i april 2013 idømt henholdsvis ti og otte års fængsel af landsretten for at have begået grove sexovergreb mod kvindens to døtre. Børnene fungerede gennem mange år som de dømtes sexslaver.

* Skagen: Hverdagen blev med ét til et mareridt for en otteårig pige, da hun sammen med sin mor flyttede ind hos morens nye kæreste i Skagen i 2014. I juni 2015 afgør Retten i Hjørring, at pigens 53-årige mor og den jævnaldrende stedfar har begået en række seksuelle overgreb mod pigen, ligesom de har ladet flere mænd tvinge hende til samleje og oralsex. Moren får otte års fængsel, mens manden får syv år bag tremmer.