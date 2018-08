Præst fra Tømmerup skal i fængsel i 10 år

Østre Landsret kommer frem til samme resultat som byretten og idømmer tirsdag en tidligere præst fra Tømmerup ti års fængsel for misbrug af børn.

48-årige Dan Peschack blev tirsdag morgen i landsretten kendt skyldig i stort set samme omfang som Retten i Holbæk gjorde i november sidste år med små tekniske ændringer.

Da retsformand Steen Mejer tirsdag eftermiddag læser strafudmålingen op, lyder der et lettelsens "yes" fra en håndfuld af tilhørerne. Dan Peschack kigger derimod opgivende ned på jorden, da ordene falder.

Landsret: Præst forgreb sig på sognebørn

Kort efter bliver han dog trøstet af nogle af tilhørerne, der forsøger at opmuntre ham med knus og klem.

Efter skyldkendelsen tirsdag morgen procederede forsvareren, advokat Ulrik Sjølin, for en fængselsstraf på mellem fire og et halvt år og fem år.

Anklagemyndigheden mente derimod, at en straf på mindst 12 års fængsel var mere passende.

Sagen begyndte at rulle i sommeren 2016, da en far kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi. Faren fortalte, at hans 12-årige søn var blevet seksuelt misbrugt af den nu 48-årige præst fra Tømmerup ved Kalundborg.

Herefter gik det stærkt. På præstegården fandt politiet en usb-nøgle, som afslørede omfattende billede- og videomateriale, som præsten havde optaget af sine overgreb.

Listen af anklager mod præsten blev bare længere og længere. Forholdene dækker blandt andet seksuelle overgreb mod børn, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Det var mange børn og unge, især drenge, der kom på besøg hos præsten. I begyndelsen bestod besøgene af filmaftener og computerspil.

Men på et tidspunkt begyndte flere at overnatte hos Dan Peshack, og herefter ændrede besøgene karakter.

Overgrebene begyndte i 2006, og stoppede ti år senere, da faren til den 12-årige slog alarm til politiet.