Landsret: Præst forgreb sig på sognebørn

En præst fra Tømmerup er tirsdag af landsretten blevet kendt skyldig i en lang række overgreb mod børn og unge.

Ved Retten i Holbæk blev han i november sidste år også kendt skyldig. Her blev han idømt ti års fængsel.

Landsretten har dog lavet en række justeringer af skyldkendelsen, men i langt de fleste tilfælde er byrettens kendelse blevet stadfæstet.

Iført en hvid skjorte og en mørk sweater var Dan Peschack helt rolig, mens retten afsagde skyldkendelsen.

Skyldig i seksuelle overgreb: Tidligere frikirkepræst skal i fængsel og bliver udvist

Peschacks forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, læser op fra en erklæring fra en psykolog, som han har haft mange samtaler med, mens han har siddet fængslet.

I erklæringen beskrives han som reflekterende, og at han har en oprigtig interesse i at arbejde med sig selv og få en forståelse for, hvorfor han har ageret, som han har gjort.

- Jeg vil gerne forstå, hvorfor det skete, også for at undgå, at det sker igen. Jeg har taget imod alt den hjælp, jeg er blevet tilbudt af Kriminalforsorgen, og det vil jeg forsætte med, tilføjer Dan Peschack.

Anklager Helene Brædder siger i sin strafprocedure, at den skyldige skal idømmes en fængselsstraf på mindst 12 års fængsel. Det er usikkert, om straffen bliver udmålt tirsdag eller onsdag.

Overblik: Tømmerupsag er blandt de værste af sin slags

Sagen begyndte at rulle i sommeren 2016, da en far kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi. Faren fortalte, at hans 12-årige søn var blevet seksuelt misbrugt af den nu 48-årige præst fra Tømmerup ved Kalundborg.

Herefter gik det stærkt, og listen af anklager mod præsten blev bare længere og længere. Forholdene dækker blandt andet seksuelle overgreb mod børn, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.