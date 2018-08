Vestjyde risikerer fængsel for ulvedrab

En 66-årig mand er blevet tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv ved Ulfborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulven blev dræbt på en mark ved Ulfborg i Vestjylland den 16. april i år. Den 66-årige er ifølge politikredsen fra lokalområdet og er tiltalt for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen.

LA-kandidat trækker sig efter ulve-drab på sin grund

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf.

»Anklagemyndigheden har bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen vurderet, at nedskydningen af ulven har voldt betydelig skade på de naturbeskyttelseshensyn, som jagtloven og naturbeskyttelsesloven skal sikre, og det ser vi som en strafskærpende omstændighed,« udtaler specialanklager Ulrik Panduro fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Mistænkt for ulvedrab vil ikke tale med politiet

Sagen er den første af sin slags i Danmark.

»Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at vi har kendskab til, at en ulv blev skudt i Danmark, hvorfor det er nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om nedskydning af ulv,« lyder det fra Ulrik Panduro, der fortsætter:

»Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er det, der gør, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf.«

Ulve-ekspert: Intet tydede på en aggressiv adfærd hos den nedskudte ulv

Udover at nedlægge påstand om fængselsstraf vil anklagemyndigheden også have den 66-åriges jagtriffel konfiskeret samt frakende ham retten til at have eller erhverve jagttegn i en periode.

Sagen mod den 66-årige vestjyde vil køre som dommandssag ved Retten i Herning den 28. september.