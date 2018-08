To mænd fængslet for knivoverfald i Esbjerg

To personer er blevet anholdt og varetægtsfængslet i fire uger sigtet for et knivoverfald 12. august i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om to mænd på 28 år, der begge nægter sig skyldige.

Politiet mener, at overfaldet mod to personer på henholdsvis 21 og 24 år er sket som led i en verserende konflikt mellem to grupperinger i Esbjerg.

- Vi efterforsker intensivt. Fængslingerne er et led i vores overordnede indsats på området. Og vi sender et klart signal til grupperingerne om, at vi ikke tolererer hændelserne, siger politiinspektør Jens Langdal i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted i krydset Sædding Ringvej-Smedevej i Esbjerg.

De to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg henholdsvis fredag og lørdag. Begge møder foregik bag lukkede døre.

De to mænd blev varetægtsfængslet i fire uger.

Politiet efterforsker fortsat sagen og har ikke yderligere oplysninger, fremgår det.