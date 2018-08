Parkeret bil i villakvarter blev ramt af skud

Regeringen har flere gange undskyldt, at den skjulte kritiske støjoplysninger om Danmarks nye milliarddyre F-35-kampfly over for Folketinget. Nu viser det sig, at sagen er langt mere omfangsrig, end det hidtil har været fremme. Eksperter mener på baggrund af de nye oplysninger, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har vildledt Folketinget. Bl.a. har han ikke fortalt, hvordan regeringen har haft problemer med at få grundlaget for støjberegningerne godkendt i USA.