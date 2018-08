Svensker anholdt 10 måneder efter drab på 16-årig i København

Politiet har fået et gennembrud i sagen om drabet på 16-årige Servet Abdija i oktober sidste år i København. Betjente har anholdt en svensk statsborger for at have dræbt drengen.

Den anholdte er 34 år. Aktionen foregik torsdag aften et sted på Sjælland uden for København, oplyser efterforskningsleder ved Københavns Politi Hans Erik Raben fredag.

- Vi er selvfølgelig godt tilfredse med, så langt vi er kommet, siger han.

Manden sigtes for sammen med flere andre om aftenen 16. oktober sidste efterår at have skudt drengen seks gange på kort afstand ud for hans families opgang i Ragnhildgade.

Oppe i lejligheden hørte moren skuddene, og da hun skyndte sig ud på altanen, så hun sin eneste søn ligge død på jorden.

Torsdag kom den første anholdelse i den indtil videre ti måneder lange efterforskning. Den 34-årige, som nægter sig skyldig i alle sigtelser, blev grundigt afhørt efter anholdelsen.

Han gav lov til, at forsvarer Knud Meden måtte læse op fra afhøringsrapporten under grundlovsforhøret i Københavns Byret fredag.

Manden ville også gerne selv udtale sig i sagen, hvor dommeren har besluttet at varetægtsfængsle ham i 25 dage. Manden kærer ikke kendelsen, oplyser Knud Meden.

Det er politiets egen efterforskning - og altså ikke tip udefra - som har ført det på sporet af den svenske mand.

Efterforskningslederen har i længere tid haft øjnene rettet mod den 34-årige.

- 6. juli gik vi i retten, hvor vi fik en fængslingskendelse på ham, så han blev fængslet in absentia (uden at være til stede, red.).

- Torsdag klokken 22.31 kunne vi så anholde ham efter forudgående planlægning og ganske udramatisk. Alt forløb planmæssigt, siger Raben.

Den 34-årige er af jugoslavisk oprindelse, mens offerets familie har albanske og makedonske rødder. Politiet ønsker ikke at udtale sig om motivet for drabet, eller hvorvidt og i givet fald hvordan den 34-årige og Abdija kendte hinanden.

En stor del af efterforskningen er sket i samarbejde med svensk politi, og svenske betjente har fredag foretaget ransagninger flere steder, oplyser Hans Erik Raben.

Selv om efterforskningslederen betegner anholdelsen af manden som et gennembrud, holder han kortene tæt til kroppen, når det kommer til, hvor mange andre der mistænkes for drabet eller medvirken til drabet.

- Der resterer stadig meget efterforskning i sagen, og vi arbejder ufortrødent videre. Så må vi se, om der kommer yderligere anholdelser. Det vil jeg bestemt ikke udelukke, siger han.

Den 34-årige, som bor i Sverige, er ud over drabet tiltalt for besiddelse af de to våben, som blev anvendt ved drabet. Det er dels en revolver og dels en pistol, som begge er fremstillet for over 30 år siden.