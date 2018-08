Mistanke i kolonihave: Politi fandt stort parti heroin

Et tip fra en mistænksom borger har ført til, at politiet står med en større narkosag på Midtsjælland.

Det sker, efter at en mand og en kvinde i en kolonihave i Ringsted opførte sig så underligt, at en anden borger torsdag formiddag besluttede at kontakte politiet. Borgeren delte sin mistanke om, at de to personer havde med narkotika at gøre.

Straks rykkede politiet og en narkohund ud til kolonihaven, hvor hverken hund eller betjente kunne opsnuse narkotika i huset.

Men politiet gav ikke op.

Betjente ransagede bagefter de to personers køretøj, og her var der gevinst. Gemt i bilen var en større mængde heroin.

- Det er mere end et kilo, siger pressemedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

En 47-årig kvinde og en 51-årig mand, der begge er fra Østerbro i København, var i kolonihaven. De blev anholdt og sigtet for besiddelse af narko med henblik på salg.

Fredag er de blevet fremstillet for en dommer i Retten i Roskilde. Her er begge blevet varetægtsfængslet til 20. september, oplyser politiet.