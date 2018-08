Medie: Kriminalassistent afslørede fortrolige oplysninger før tidligere PET-chef

Den 3. september skal den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste igennem syv år, Jakob Scharf, tage plads på anklagebænken i Københavns Byret. Han er tiltalt for i sin erindringsbog at røbe fortrolige oplysninger om PET-operationer.

Nu viser det sig, at flere af de fortrolige oplysninger allerede blev afsløret i et tidsskrift, udgivet af politiet selv tilbage i foråret 2016, hvilket er et halvt år før Jakob Scharfs erindringsbog blev udgivet. Det fortæller Radio24syv.

Chefredaktører sigtes i sag om PET-bog

Jakob Scharf er anklaget for at have overtrådt sin tavshedspligt 28 steder i bogen. Flere af de fortrolige oplysninger handler om Operation Constant, som var den efterretningsoperation, der i december 2010, forhindrede et planlagt terrorangreb mod JP-Politikens Hus på Rådhuspladsen i København.

I bogen beskriver Scharf blandt andet, hvordan al-Qaeda-lederen Abu Yahya al-Libi, der befandt sig i Pakistan, instruerede medlemmer af en svensk terrorgruppe i, hvordan de skulle gennemføre angrebet. Terrorgruppen blev anholdt i i København få timer før det planlagte angreb. Ligeledes fortæller Scharf i bogen, at efterretningerne som det danske politi modtog, kom fra den svenske sikkerhedstjeneste Säpo.

Her ses Jakob Scharf på vej til afhøring i Tibetkommisionen. Foto: Linda Johansen.

I foråret 2016 udkom det historiske værk Nordisk Kriminalreportage 2016, der er udgivet af Dansk Politi-Idræts Forbund på forlaget Frydenlund. Her er flere af de samme oplysninger fra Operation Constant, som Scharf har beskrevet, med i et kapitel. Det er en kriminalassistent ved Københavns Vestegns Politi, som havde en vigtig rolle i efterforskningen af sagen, der har skrevet kapitlet.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing fortæller til Radio24syv, at de nye oplysninger svækker sagen mod Scharf betydeligt:

»Det skyldes selvfølgelig, at hvis man skal straffe nogen for at overtræde en tavshedspligt, det vil sige offentliggøre fortrolige oplysninger, så ligger det i begrebet, at det skal være nogle oplysninger, som ikke i forvejen er kendte,” siger Bønsing til Radio24syv.

Bornholmsk boghandler sigtet for at sælge PET-bog

Den tidligere operative chef i Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, mener at kriminalassistens kapitel afslører mere end Scharf gjorde i sin bog:



»Ud fra den læsning, jeg har foretaget - og den er umiddelbar – er jeg ikke ét sekund i tvivl om, at det er oplysninger, som er betydeligt mere vidtgående end Scharfs oplysninger i bogen Syv år for PET,« udtaler han til radio24syv.

Kriminalassistenten fik godkendt sit manuskrift af sin daværende leder i Københavns Vestegns Politi. Det oplyser kommunikationsansvarlig Claus Burh fra Københavns Vestegns Politi til Radio24syv.

Hverken Jakob Scharf, Anklagemyndigheden i København eller PET har ønsket at kommentere sagen over for Radio 24syv.