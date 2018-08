Selvmordslæge er anklaget for at hjælpe patient med at dø

Den pensionerede overlæge Svend Lings er blevet anklaget for at assistere en person med at tage sit eget liv. Det oplyser han i en mail til Ritzau torsdag aften.

Lings er i forvejen sammen med en anden pensioneret læge tiltalt for at have assisteret en mand, som forsøgte at begå selvmord.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har i sagen udarbejdet et tillægsanklageskrift, som handler om et dødsfald 7. maj 2017.

Ifølge anklageskriftet har Lings udskrevet 100 milligram af stoffet Fenemal til den afdøde. Samtidig står der, at Lings vidste, at stoffet skulle bruges til selvmord.

Den anden læge i sagen er den pensionerede psykiater Frits Schjøtt. Han blev sammen med Lings tilbage i april anklaget for at have udskrevet medicin til en mand, som forsøgte selvmord.

Manden tog dog medicinen på en forkert måde og døde ikke.

Svend Lings medvirkede i februar 2017 i en tv-dokumentar om aktiv dødshjælp. I den forbindelse fortalte han i TV2-udsendelsen, at han havde hjulpet flere patienter med at dø.

Det må man ikke, og det fik Fyns Politi til at interessere sig for Svend Lings. Først på sommeren dukkede to politifolk op med en ransagningskendelse.

De sigtede ham for overtrædelse af straffelovens paragraf 240 om at hjælpe andre til selvmord og forlod stedet med ringbind, papirer samt computer og mobiltelefon. Også hans lager af piller blev beslaglagt.

Svend Lings har på intet tidspunkt lagt skjul på, at han har gjort, hvad han er anklaget for. Det samme gælder Frits Schjøtt. De mener blot, at de har handlet moralsk rigtigt.

Retssagen mod dem er imidlertid rejst som en domsmandssag. Det vil sige, at der ud over en juridisk dommer skal medvirke to lægdommere. Sagen er altså ikke rejst som en tilståelsessag, men som en sag, hvor de tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen bliver behandlet 3. september ved Retten i Svendborg.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.