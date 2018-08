Hæleritiltalt betjent genkendt som sælger af lysekrone

En politimand indleverede selv en ifølge anklagemyndigheden stjålen lysekrone til auktionshuset Lauritz.com, så en kvindelig vurderingsekspert kunne vurdere og sælge den.

Det fastholder kvinden torsdag i Københavns Byret.

- Det var tiltalte, der kom med lampen. Ham kender jeg godt. Han er tidligere kunde hos os og derfor også registreret i vores system, siger hun.

Manden er tiltalt for at have forsøgt at sælge en kostbar lysekrone, som angiveligt er stjålet fra Politigården i København. Politimanden har forklaret, at det var hans søn, der indleverede lampen.

Tre andre mænd er tiltalt i sagen, blandt dem en anden politimand, som ifølge anklagemyndigheden er lampetyven. Alle nægter sig skyldige.

Ifølge vurderingskvinden var det atypisk, at politimanden netop dukkede op med en lysekrone ved auktionshuset. Han er nemlig våbenentusiast og har de andre gange haft våben med, som han ville sælge.

I begyndelse havde hun svært ved at bestemme loftslampens pris.

- Jeg havde aldrig set sådan en lysekrone før, så jeg vidste ikke, hvem der havde lavet den, siger hun.

Betjenten fortalte, at den var designet af arkitekt Aage Rafn, der har lavet meget arbejde til Politigården, og at den var en sjældenhed. Mindsteprisen skulle være 15.000 kroner, havde han ønsket, og det gik vurderingseksperten med til på baggrund af betjentens udsagn. Det fortæller kvinden i retten.

Men det var politimandens søn, som tog lysekronen med til auktionshuset i Næstved, siger forsvarer Torben Koch.

Sønnen har desværre været ude for en alvorlig trafikulykke, fortæller forsvareren i retten. Derfor er han ikke indkaldt som vidne i sagen.

I stedet læste Koch op fra en afhøringsrapport, som blev lavet i forbindelse med sønnens afhøring.

Her bekræftede han, at han havde forsøgt at sælge den brune loftslampe på en netauktion gennem Lauritz.com. Da den ikke blev solgt, tog han den med hjem igen.

Når vidner afgiver forklaring i retten, sker det under strafansvar. Det vil sige, at de kan straffes, hvis de lyver, mens man ikke kan straffes for at tale usandt under en afhøring.

Da senioranklager Line Scharf spørger vurderingseksperten, om det kan have været sønnen, der afleverede lysekronen, nægter kvinden det.

- Jeg kender sønnen, der også har arbejdet her. Det var ikke ham, der afleverede lysekronen, siger hun.

Der ventes dom i sagen fredag 7. september.