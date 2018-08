Politiet advarer: Høj lyd fra computeren er svindlernes nye våben

En mail tikker ind i din indbakke med beskeden om, at du uden videre har vundet 50.000 kroner. Du skal bare lige trykke på et link og udfylde dine kortoplysninger.

Kriminelle er kendt for at bruge mere og mindre kreative måder til at franarre folk deres penge.

Og nu har en tilsyneladende ny metode set dagens lys. Sådan lyder advarslen fra Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Således er en høj lyd fra computeren angiveligt svindlernes nyeste våben til at snyde folk til at dele ud af deres oplysninger ved at stresse dem.

Metoden kom i Midt- og Vestjyllands søgelys, da en kvinde forleden kontaktede politikredsen.

»En kvinde sidder med sin computer og søger efter madopskrifter på nettet. Pludselig begynder computeren at afspille en meget høj lyd. I bunden af skærmen kommer der en blå bjælke frem, hvor kvinden bliver opfordret til at klikke, hvis hun vil slukke for larmen,« forklarer politikredsen om metoden på Twitter og fortsætter:

»Kvinden klikker på bjælken, hvorefter der kommer et nummer frem, som hun skal ringe til for at løse problemt med Microsoft-support. I den kommende samtale giver hun adgang til hendes computer og udleverer også personlige oplysninger. Efter samtalen finder hun det mistænkeligt og kontakter politiet, der rådgiver hende om at spærre alle konti.«

Du gør altså klogt i at slå koldt vandt i blodet, hvis du pludselig bliver udsat for en »meget høj lyd« fra din computer. Det kan nemlig vise sig at være svindel og humbug.

»Vi opfordrer til, at man aldrig giver sine personlige oplysninger på internettet, hvis man ikke med sikkerhed kender modtageren,« lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.