Politiet søger vidner: 72-årig overfaldet og stukket i ryggen

En 72-årig mand blev onsdag aften overfaldet i Humlebæk.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden kom således gående ad et stisystem ved krydset Krogerupvej/Nederste Torpenvej i den nordsjællandske by, da en ukendt gerningsmand overfaldt ham og tildelte ham to knivstik i ryggen.

Overfaldet skete ifølge politiet omkring kl. 20.10.

Det ene knivstik var af »overfladisk karakter«, mens det andet var mellem to og tre centimeter dybt.

Den 72-årige blev efterfølgende kørt på hospitalet, men er blevet udskrevet igen. Han var på intet tidspunkt i livsfare, oplyses det.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med personer, som ligger inde med oplysninger i sagen.

Gerningsmanden beskrives som en mand på mellem 30-40 år. Han var iført spraglet skjorte og en stor hat, der muligvis var spids.

Politikredsen kan kontaktes på tlf. 114.