Mand anholdt efter mulig påsat kirkebrand i Horsens

Sydøstjyllands Politi har anholdt en person i forbindelse med en brand i Vor Frelsers Kirke i Horsens onsdag. Branden er muligvis påsat.

- Vi kan ikke udelukke, at branden er påsat, og i den forbindelse har vi anholdt en mand med henblik på at klarlægge hans færden, fortæller vagtchef Halfdan Kramer fra Sydøstjyllands Politi.

Det var forbipasserende ved kirken i det centrale Horsens, der opdagede røg fra kirkens vinduer, som klokken 17.37 onsdag slog alarm.

Brandvæsnet kom til og fik slukket ilden, og efterfølgende anholdt politiet altså en person. Anholdelsen skete klokken cirka kvart over seks.

Hos Sydøstjyllands Brandvæsen fortæller indsatsleder Søren Stidsen, at han ved ankomsten til kirken kikkede ind ad fordøren:

- Og der er hele kirkerummet fuldstændig røgfyldt. Jeg kan se med mit termiske kamera, at nede i den anden ende af kirken, der brænder alterstolen, siger Søren Stidsen.

Ifølge Stidsen var der ud over den megen røg også meget varmt i kirkerummet, og brandvæsnet indsatte røgdykkere, som gik ind og slukkede flammerne.

- Så går jeg en tur udvendig for at se, om der er nogen brandspredning til taget. Det kan jeg ikke rigtig se, og så sætter vi vores overtryksventilator på og laver det, der hedder en fraluftsåbning i den anden ende af kirken, fortæller han.

Selve ildebranden var ikke stor, men ifølge Søren Stidsen er der omfattende skader i kirken.

- Hele kirken er totalt røgskadet. Der har været røg fra loft til gulv, lyder det fra indsatslederen, som fortæller, at prædikestolen er fuldstændig udbrændt, siger han.

Hos politiet bliver den anholdte afhørt onsdag aften og på baggrund af hans forklaring vil politiet vurdere, om der er grund til at mistænke ham for at have noget med branden at gøre.