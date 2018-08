Mand stukket ned med kniv i lejlighed i Fredericia

Regeringen er klar med 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en forbindelse over Kattegat. Dermed rykker en mulig Kattegat-bro lidt tættere på, vurderer en ekspert.

Bekæmpelse af bander er en national opgave, og samarbejdet mellem en lang række myndigheder skal blive bedre med et nyt råd.

Den danske ulvebestand er sandsynligvis skrumpet. Samtidig er der forskellige syn på, om der er blevet født et nyt kuld unger i år.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Den indiske milliardær Pallonji Mistry har en formue på 130 mia. kr. Problemet er, at størstedelen er utilgængelig. Finans

Sommervarmen har fået flere danskere til at bestille varer på telefonen. I juni skete hver femte køb på nettet via en smartphone, og aktiviteten på MobilePay var den højeste nogensinde. Det viser en analyse fra FDIH. Finans

Dom over Donald Trumps tidligere kampagneleder for omfattende skattesvindel giver undersøgelsen af Trump-kampagnens forbindelser til Rusland yderligere vind i sejlene.

Et russisk atomdrevet missil i Barentshavet skal angiveligt bjærges af tre skibe efter mislykket affyring.

En kvinde fortalte som barn, at hendes stedfar forgreb sig på hende. Nu får hun erstatning af kommunen.

En mand blev slået syv-otte gange med en økse, da han blev overfaldet på et autoværksted tirsdag middag.

En mand og en kvinde blev mandag morgen fundet dræbt af skud i Vig. Politiet formoder, at manden dræbte konen.

Politiet kender endnu ikke årsagen til, at en ung mand sent tirsdag aften forulykkede med sin bil.

Han ønsker ikke at sige meget mere og kan ikke fortælle, hvordan mandens tilstand er. Han kan dog oplyse, at manden har overlevet knivstikkeriet.

Sent tirsdag aften er en mand blevet stukket med en kniv i en lejlighed i Fredericia.

Onsdag morgen er ingen anholdt efter et knivstikkeri i Fredericia sent tirsdag aften.

Alt fra mikroskopiske bakterier til urin, som dyr efterlader i havet, når de svømmer forbi Danmarks kystlinje, vil forskere bruge til at kortlægge.

Sociale medier bruges mest til at holde kontakt med vennerne og til underholdning, viser undersøgelse.

Ratingsystem understreger, at kampen mod manipulation og misbrug i de sociale medier optrappes.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

