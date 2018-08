Sent tirsdag aften blev der sat ild flere biler i hovedstadens nordvestkvarter. Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

»Der er tale om fire biler på Grønnemose Allé, en på Frimestervej og en på Sjællandsgade, siger Michael Andersen,« vagtleder i Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Vagtlederen oplyser endvidere, at man ikke kender bevægegrundene for ildspåsættelserne.

Ingen kom til skade i forbindelse med bilbrandene.