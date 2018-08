Teleselskaber slipper for at udlevere data til piratjægere

Teleselskaber kan ikke pålægges at udlevere deres kunders persondata til advokatfirmaer, som kræver penge for piratkopiering.

Det har Procesbevillingsnævnet stadfæstet ved at afvise at lade Højesteret afgøre sagen, skriver onlinemediet Version2.

Dermed står Østre Landsrets dom fra 7. maj fast.

Den fastslog, at copyright-advokaterne ikke kunne kræve oplysninger om teleselskabers kunder, selv om de mistænkes for at have hentet eller delt eksempelvis film og musik på ulovlig vis.

Advokatfirmaet Njord havde forsøgt at anke Østre Landsrets dom til Højesteret.

Men efter Procesbevillingsnævnets beslutning står det klart, at det kun er politiet, som kan kræve at få udleveret kundeoplysninger fra teleoperatører.

Procesbevillingsnævnets afgørelse vækker glæde hos Telenors juridiske direktør, Mette Eistrøm Krüger.

- Procesbevillingsnævnets afgørelse er en sejr for vores kunders retssikkerhed, da afgørelsen fastslår, at man på så løst et grundlag ikke vægter kommercielle interesser over danskernes ret til beskyttelse af persondata, siger hun i en meddelelse til Version2.