Fakta: Her er kravene til et anklageskrift

Østre Landsret i Odense har ophævet en dom på grund af uklar formuleringer af et anklageskrift. Her er reglerne for de krav, som loven stillet til et anklageskrift.

Når anklagemyndigheden mener, at en person er skyldig i en forbrydelse, kan sagen indbringes for retten ved at udarbejde et anklageskrift. Det skal overholde en række krav.

Ud over navnet på den ret, hvor sagen rejses, og navnet på den tiltalte skal anklageskriftet indeholde oplysninger om den eller de påståede forbrydelser - de såkaldte "forhold".

For hvert forhold skal det fremgå, hvilken eller hvilke regler der er overtrådt, for eksempel straffelovens våbenparagraf.

Hvert forhold skal indeholde en kort beskrivelse af den påståede forbrydelse. Den skal så vidt muligt indeholde et gerningstidspunkt og et gerningssted.

Anklageskriftet skal også så vidt muligt indeholde en beskrivelse af, hvad der er foregået.

Samlet set skal anklageskriftet udgøre en beskrivelse, "som er nødvendig og tilstrækkelig for en tydelig beskrivelse", som det hedder i retsplejeloven.

Kravene hænger sammen med det grundlæggende princip i demokratiske landes retspleje om retten til at forsvare sig, som blandt andet er sikret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den ret indebærer blandt andet, at en anklage skal være formuleret på en måde, så den mistænkte kan forsvare sig. For eksempel ved at fremlægge et alibi.

Kilder: Retsplejeloven, Den Store Danske, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.