Elev fra 3. klasse fandt skydevåben i en busk ved skolen

En 3. klasse på Avedøre Skole i Hvidovre var tirsdag formiddag ude at lede efter insekter i nærheden af skolen, da en af eleverne gjorde et opsigtsvækkende fund.

Pakket ind i en plasticpose og gemt i en busk lå således et skydevåben.

Det skriver TV 2, som har fået fat i den besked, som skolen efterfølgende lagde ud på Forældreintra.

Skoleleder René Rasmussen Sjøholm siger til TV 2, at der var en lærer i nærheden, og at eleven derfor ikke stod alene med skydevåbenet.

Københavns Vestegns skriver på Twitter, at man har været til stede på skolen.

»Københavns Vestegns Politi kan bekræfte at en elev på en skole i Hvidovre her til formiddag har fundet et skydevåben, som lå gemt nær skolens område. Våbnet er nu i politiets varetægt og bliver undersøgt for tekniske spor. Intet yderligere for nu,« lyder det.