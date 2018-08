Mand overfaldet med økse på autoværksted

Venstre i Ringkøbning-Skjern skal mandag aften finde en afløser for Esben Lunde Larsen (V).

Regeringen vil fordoble kystsikringen på Vestkysten. Ellers er 10.000 ejendomme og værdier for 11 mia. kr. truet af oversvømmelse, vurderer Kystdirektoratet.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Antallet af hjemmefødninge falder, fordi mange tvinges væk fra den lille hjemby for at tage en uddannelse. Spred uddannelserne, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

En mand blev slået syv-otte gange med en økse, da han blev overfaldet på et autoværksted tirsdag middag.

Det kan ikke længere betale sig at holde Endrup Mejeri, der er verdens ældste andelsmejeri, i live. Finans

Et F3-lån er stort set lige så billigt som et F1-lån. Finans

Nordkorea overholder ikke løfter om at stoppe sit atomprogram, udtaler FN-agentur.

Regeringens indsats er for langsom og går ikke langt nok, lyder det fra S om kystbeskyttelsen ved vestkysten.

Nordsjællands Politi undersøgte dødsfald i nogle timer, efter at 48-årig blev fundet død i jobcenter.

I løbet af mindre end en uge blev der i juli to gange affyret skud fra biler ved DTU. Nu er to mænd anholdt.

To mænd er set i området, og der er set en hvid bil af mærket Citroën med sort tag, fortæller Henriette Døssing, kommunikationsmedarbejder hos Nordsjællands Politi.

Manden er bragt til Hillerød Sygehus, og kort ført klokken 14.30 oplyser politiet på Twitter, at den unge mand meldes uden for livsfare.

En 22-årig mand er tirsdag blevet overfaldet med en økse på et autoværksted på Falkevej i Hillerød.

Du kan give pc’ens skrivebord et frisk pust eller tage skridtet fuldt ud og bytte grænsefladen ud med noget helt andet.

Tysk undersøgelse viser, at mennesker med en følsom næse oplever større nydelse og får flere orgasmer under sex.

Du er ikke alene i din have. Til gengæld er du heller ikke længere alene om havearbejdet.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

