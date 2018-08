30-årig sigtes for smugling af 20 kg hash fra Spanien til Danmark

En 30-årig mand fremstilles tirsdag i Retten i Aarhus. Han er sigtet for at have smuglet intet mindre end 20 kg hash fra Spanien til Danmark. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Særlige Efterforsknings Vest (SEV) - en tværgående enhed der arbejder med organiseret kriminalitet på tværs af politikredsene i Jylland og på Fyn – mistænker den 30-årige for at have overdraget hashen til en eller flere personer d. 15. juni sidste år.

Tre personer er allerede dømt i sagen. De er de dømte personer, som SEV mener, at den 30-årige mand leverede hashen til.

Den 30-årige mand har været efterlyst siden sidste år. Mandag meldte han sig selv på en politistation i Aalborg.