Politiet: Mand skød sin kone og begik selvmord

En 84-årig mand og 81-årig kvinde blev mandag morgen fundet døde på en adresse i Vig.

De to var gift, og politiet formoder, at manden skød konen, inden han skød sig selv, oplyser pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var mandag morgen klokken 7.52, at medarbejdere fra hjemmeplejen slog alarm til politiet, fordi der formentlig var alvorligt kvæstede personer på parrets bopæl i Vig.

Da ambulance og politi ankom til stedet, blev manden og konen fundet livløse, og de blev erklæret døde.

På findestedet lå også et skydevåben. Derfor afspærrede politiet området for at foretage nærmere undersøgelse hjemmet.

Efterforskere, Rigspolitiets kriminalteknikere og en retsmediciner undersøgte gerningsstedet og konkluderede ud fra de tekniske spor på stedet, at manden formentlig havde skudt kvinden og efterfølgende begået selvmord.

Manden havde ifølge politiet jagttegn og adgang til skydevåben på sin bopæl.

Politiet betragter sagen som en "familietragedie", og oplyser, at intet tyder på, at andre end de to nu afdøde har været impliceret i hændelsen. De pårørende til begge parter er i løbet af dagen blevet underrettet om sagen.