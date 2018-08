Politi efterforsker muligt stenkast ved motorvejsbro på Sydsjælland

En mand har mandag eftermiddag anmeldt et muligt stenkast ved en motorvejsbro ved Sydmotorvejen på det sydlige Sjælland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det skulle være sket allerede søndag aften cirka klokken 21.15, hvor en bilist kører ad motorvejen nordgående.

- Der bliver så kastet - eller der kommer i hvert fald noget ned fra motorvejsbroen og rammer bilens forrude, som går i stykker, siger Stefan Jensen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ingen personer kom til skade ved episoden, men politiet har mandag aften valgt at spærre motorvejen mellem frakørsel 35 og 36 i en halv time fra klokken 20 for at undersøge, om der kan findes spor.

Politihunde er med til at afsøge området.

At det næsten sker et døgn efter episoden kan dog få betydning for efterforskningen.

- Det kan selvfølgelig gå hen og blive lidt vanskeligere, når det næsten er et døgn siden.

- Men ligger der noget derude, som har været brugt, så finder vi det også, siger Stefan Jensen.

Politiet har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor manden først anmeldte episoden mandag.

Lørdag aften blev en families bil ramt af en sten fra en jernbanebro i Vordingborg. Men politiet mener ikke på nuværende tidspunkt, at der er sammenhæng mellem de to episoder.

Tirsdag er det i øvrigt to år siden, at en tysk kvinde mistede livet, fordi der fra en bro over Fynske Motorvej blev kastet en sten mod den bil, hun kom kørende i. Politiet har ikke opklaret sagen, som behandles som drab.