Mand fængslet: Stjal fra kirker i Varde og Esbjerg

Mandag blev en 42-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for flere indbrud i kirker i Varde og Esbjerg kommuner samt tyveri af en bil.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den sigtede blev anholdt søndag, efter at han kørte galt i en stjålet personbil nord for Varde. Efterforskningen viste, at bilen var stjålet nær Janderup Kirke kort forinden.

På samme tidspunkt havde politiet fået en anmeldelse om et indbrud i kirken og mistanken rettede sig derfor mod den 42-årige. Ved en ransagning i hans hjem fandt politiet flere genstande, som man mistænker stammer stammer fra indbrud i kirker.

Manden har erkendt tyveri af bilen og erkender også at have stjålet fra en kirke én gang.