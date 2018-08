Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Saudi-Arabiens investeringsfond er på vej til at købe aktiemajoriteten i elbilkoncernen Lucid, der kan blive konkurrent til Tesla. Finans

Danske Banks topchef er med i regeringens disruptionråd. Regeringen afviser, at det er et problem.

Jyske Bank hæver priserne på boliglån uden afdrag for nye kunder. Eksisterende kunder kan sove roligt - de får ingen prisstigninger. Finans

14-årigt offer er uden for livsfare, oplyser politiets centrale efterforskningsleder tirsdag aften.

Tre personer er anholdt under politiaktion i København fredag. Hvad de tre beskyldes for, holdes hemmeligt.

Der er betragtelig risiko for, at den terrormistænkte 46-årige syrer, som flygtede fra Vestre Fængsel, ikke dukker op igen, lyder vurderingen.

På en sidegade til Strøget kørte en bil natten til søndag så hasarderet, at politifolk skød mod den.

En motorcyklist og en fodgænger er i kritisk tilstand efter at have være involveret i en ulykke på Amager.

1,075 mio. kr. Så meget kan man nu købe en nybyggergrund for i Odder.

Tysk undersøgelse viser, at mennesker med en følsom næse oplever større nydelse og får flere orgasmer under sex.

Den kendte VW California lanceres i en større version, der bygger på Crafter frem for Transporteren.

Du er ikke alene i din have. Til gengæld er du heller ikke længere alene om havearbejdet.

