Voldtægtstiltalt ville betale for at få »fjernet« kvinde som vidne

En 22-årig mand, som står tiltalt for at bedøve og voldtage en 19-årig kvinde sammen med tre andre unge mænd, forsøgte efter sin anholdelse at smugle et brev ud af Nyborg Arrest.

Det kom ifølge Herning Folkeblad frem i retten mandag, hvor den 22-årige erkendte at have skrevet brevet. Heraf lød det, at manden mente, at dna-prøverne kunne give problemer og resultere i en fristforlængelse.

»Så skal familien overveje, hvad det vil koste at få hende fjernet som vidne. Jeg vil hellere have hende fjernet end at tilbringe tre år i fængsel,« skrev han.

Den tiltalte forklarede ifølge Herning Folkeblad, at han mente, at familien skulle tilbyde hende penge for at fortælle sandheden.

Den 22-årige er sammen med tre andre tiltalt for »voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje« og for - i forening og efter forudgående aftale - at have »dopet« kvinden, så hun ikke var i stand til at gøre modstand.

Alle fire nægter sig skyldige og fastholder, at kvinden frivilligt havde seksuelt samkvem med dem.

Af brevet fremgik det også, at den 22-årige tiltalte havde forsøgt at få sin kæreste til at øve en falsk forklaring med hans søster, så kæresten efterfølgende kunne afgive den til politiet.