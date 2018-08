Overblik: MDMA-sag fra salg af stoffet til endelig dom

To 15-årige skoledrenge blev i februar akut indlagt på sygehuset efter at have taget MDMA. Mens den ene slap uden mén, blev den anden dreng lagt i koma og døde knap to uger senere af sine skader.

En 17-årig dreng er tiltalt for at have købt stoffet af en anden dreng og solgt det videre til de to 15-årige. Sagen behandles mandag i Retten i Næstved.

Den 17-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab, da han solgte stoffet til de to 15-årige. Han erkender at have solgt stoffet, men han nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Få indblik i MDMA-sagen fra salg af stoffet til byrettens dom her:

31. januar og 1. februar solgte en 17-årig dreng to gram MDMA til en anden 17-årig.

2. februar solgte han det ene gram af stoffet videre til to 15-årige drenge fra Haslev, der indtog stoffet sammen.

Om aftenen blev de to skoledrenge akut indlagt på Køge Sygehus, fordi de havde fået det skidt efter at have taget stoffet.

3. februar blev den ene 15-årige udskrevet fra hospitalet. Han slap fra hændelsen uden mén.

Den anden dreng, Adam Buk, blev på grund af situationens alvor overflyttet til Rigshospitalet, hvor specialister behandlede ham. Han blev blandt andet lagt i kunstig koma.

15. februar omkring klokken 00.30 døde Adam Buk. Hans hjerne havde taget voldsom skade af stoffet, og hans liv stod ikke til at redde.

I april rejste anklagemyndigheden tiltale mod en 17-årig dreng fra Næstved for at have solgt MDMA til en jævnaldrende dreng, der efterfølgende solgte det videre til de 15-årige.

Den første 17-årige blev tiltalt for uagtsomt manddrab samt for at have bragt en anden liv eller førlighed i fare.

I midten af maj blev han frifundet for uagtsomt manddrab på Adam Buk. Han blev dog idømt fire måneders fængsel for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

I slutningen af maj blev den anden 17-årige, som solgte det videre til Buk og kammeraten, tiltalt for uagtsomt manddrab. Desuden blev han tiltalt for at have bragt andres liv eller førlighed i fare.

Mandag ventes Retten i Næstved at afgøre sagen mod den 17-årige.

Kilder: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Ritzau.