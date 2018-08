Tiltalt for 15-årigs narkodød: Stoffet var meget stærkt

Da to 15-årige drenge i begyndelsen af februar tog det euforiserende stof MDMA, som den ene efterfølgende døde af, var de ikke blevet advaret om, at stoffet var meget stærkt.

Den 17-årige, som solgte stoffet til skoledrengene, forklarer mandag i Retten i Næstved, at han selv var blevet advaret mod styrken.

Men de 15-årige blev aldrig advaret.

- Da jeg selv købte det, sagde han (pusheren, red.) til mig, at det var lidt stærkere end det, han plejede at have, så jeg skulle ikke tage for meget, siger han.

Dagen efter solgte han et gram MDMA til de to 15-årige. Den 17-årige forklarer i retten, at han efter salget kom i tanker om den advarsel, han selv havde fået.

- Da vi gik, bad jeg min ven om at skrive til dem på Snapchat, at de skulle passe på, men den besked blev aldrig åbnet, siger han.

Han står tiltalt for uagtsomt manddrab på 15-årige Adam Buk, som 15. februar døde efter at have taget det ulovlige stof.

Han erkender sig skyldig i de faktiske forhold - at han købte to gram MDMA og videresolgte det ene - men han nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Ifølge anklageskriftet er den 17-årige en mellemmand, som i begyndelsen af året købte to gram MDMA af en anden 17-årig. Det ene gram solgte han 2. februar videre til de to 15-årige skoledrenge, som delte stoffet samme dag.

Om aftenen blev skoledrengene indlagt akut, fordi de fik det skidt efter at have indtaget ecstasystoffet.

Mens den ene dreng blev udskrevet den følgende dag og overlevede uden mén, døde 15-årige Adam Buk 15. februar af de skader, som stoffet havde givet ham.

Den anden 17-årige, som solgte de to gram MDMA til mellemmanden, var tidligere på året tiltalt for uagtsomt manddrab for sin rolle i forløbet.

Han blev i maj frifundet for uagtsomt manddrab, men blev samtidig fundet skyldig i at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

For det blev han straffet med fire måneders ubetinget fængsel.