Politiet melder om en »imponerende« stille og rolig Copenhagen Pride

Sidste år lød beskeden fra politiet, at hele fem personer var blevet udsat for såkaldte hate crimes under årets Copenhagen Pride Festival.

Men sådan er det ikke i år.

Der har nemlig været tale om en »imponerende« stille og rolig Copenhagen Pride Festival 2018 set fra politiets side.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi, Thomas Tarpgaard, til Jyllands-Posten.

»Alt er forløbet i god ro og orden,« siger han og fortsætter:

»Der har været en enkelt anmeldelse, hvor en person er blevet sigtet for at have spyttet på en kvinde i et s-tog. Men i forhold til de mange tusinde mennesker, der deltog i festivallen, er det ikke meget,« fortæller han.

Kvinden havde været til festivalen, da hun i et S-tog på vej fra Vesterport st. i nordgående retning blev spyttet på af en 23-årig mand.

Det skete klokken 15.18.

Manden blev identificeret af politiet, og siden anholdt, sigtet og løsladt igen.

»Det er den eneste hændelse, vi har registreret,« siger han.

Glimmer, palietter og masser af ansigtsmaling: Se billederne fra årets Copenhagen Pride

Pridefestivalen vokser år for år.

Det blev anslået, at ca. 40.000 personer ville deltage i paraden, der gik gennem København lørdag, har kommunikationschef i Copenhagen Pride Thomas Rasmussen fortalt til Ritzau.

I år måtte Copenhagen Pride derfor også se sig nødsaget til at lukke for tilmeldingerne til paraden, da der ellers ikke ville være plads til alle i startområdet på Frederiksberg.

»Det er første gang, at det er sket. Men det er jo positivt,« sagde Thomas Rasmussen.