Knivstik i låret har sendt mand på traumeafdeling

Der er betragtelig risiko for, at den terrormistænkte 46-årige syrer, som flygtede fra Vestre Fængsel, ikke dukker op igen, lyder vurderingen.

Landbrug & Fødevarer mener, at landbruget er blevet udsat for en forfejlet kritik, efter at et pludseligt iltsvind resulterede i fiskedød i Jyllands næststørste sø.