Tre vietnamesere sigtet for illegal produktion på Lolland

En tredje vietnamesisk mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i en sag om produktion af skunk på en ejendom på Lolland.

Manden, der er 36 år, nægter sig skyldig, oplyser senioranklager Rune Jensen.

Den illegale produktion i et hus i Herritslev ved Nysted blev opdaget forleden ved en tilfældighed. Beboerne i området oplevede et strømsvigt. Årsagen viste sig at være et enormt overforbrug.

Dermed blev politiet ledt på sporet af skunk-dyrkningen, som netop kræver store mængder strøm og vand.

I første omgang blev to vietnamesiske mænd på 36 og 37 år anholdt på stedet, og fredag kom turen til den tredje, der ligesom sine landsmænd nu er blevet frihedsberøvet.

Lørdagens grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster foregik bag lukkede døre, og derfor ønsker anklageren ikke at give oplysninger om sagen. De tre skal være fængslet frem til 11. september.