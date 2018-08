Minister er åben for at lukke hul i lov om hadforbrydelser

Det skal fremgå tydeligt af loven, at det er ligeså ulovligt at begå forbrydelser mod folk på grund af deres køn og kønsidentitet som på baggrund af deres race eller tro.

Det foreslår Enhedslisten. Og regeringen ser ud til at være med på forslaget.

Det skriver Altinget.

- Vi må aldrig tage retten til at elske og leve, som man vil, for givet, og især i forhold til hadforbrydelser er Danmark langtfra i mål, siger partiets politiske ordfører og leder, Pernille Skipper.

Hun mener, at der er et "gigantisk hul i den danske lovgivning, når det kommer til transkønnede", og at det skal lukkes.

Forslaget kommer på dagen, hvor LGBT-festivalen Copenhagen Pride kulminerer med en stor parade i København.

Konkret foreslår Enhedslisten at skrive ordene 'køn' og 'kønsidentitet' ind i blandt andet straffelovens paragraf 81.

Den fastslår i dag, at det er en strafskærpende omstændighed, hvis kriminalitet bliver begået på baggrund af fordomme og had til andre personers "race, etnicitet, tro, seksuelle orientering eller lignende".

Den nuværende lov omfatter dog i praksis også forbrydelser på grund af had til transkønnede, selv om der ikke udtrykkeligt står køn eller kønsidentitet i loven.

Men det er også et principielt spørgsmål om at gøre det helt klart, at køn og kønsidentitet er omfattet af loven.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er positiv over for forslaget.

Mørketal skjuler det reelle antal hadforbrydelser Tryghed, men også en vis bekymring præger det homoseksuelle miljø i Danmark.

- Jeg er helt enig i, at det ikke står tydeligt i loven, siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

- Lovgivningen skal formentlig justeres, så det bliver helt tydeligt, at loven om hadforbrydelser også omfatter transkønnede.

Også SF og S er umiddelbart positive over for forslaget, siger ligestillingsordførerne til Altinget.

Forperson for LGBT Danmark Peder Holk Svendsen er glad for, at forslaget er kommet på bordet.

- Det er oldnordisk ikke at have skrevet transkønnede ind i lovgivningen. Selvfølgelig skal de det. Det skal bare på plads, siger han.