Sprøjtemidler for over 800.000 kroner er blevet stjålet

Natten mellem den 3. og 4. august brød ukendte gerningsmænd ind på Lyngbygård Gods, der ligger lidt uden for Aarhus, og stjal dyre sprøjtemidler til en samlet værdi af 250.000 danske kroner.

Godsejer Poul Jakob Bønløkke gætter på, at de ukendte gerningsmænd vil videresælge tyvekosterne, og opfordrer til, at man anmelder det, hvis man bliver tilbudt billige sprøjtemidler.

Svampemidler, ukrudtsmidler og skadedyrsmidler i ubrudt emballage var det, tyvene gik efter, da de i starten af august brød ind i kemirummet, der var beskyttet af to aflåste døre.

»Tyvene har godt vidst, hvad de gik efter. De har taget fra den dyre ende af, og kun hele dunke og kasser, så jeg tror, det er til videresalg,« siger Poul Jakob Bønløkke, der dyrker konventionel planteavl som eksempelvis byg og raps.

Også på Jakobsgård, der ligger mellem Silkeborg og Aarhus, har man oplevet indbrud i løbet af det seneste år. Her har tyvene haft held med at stjæle sprøjtemidler for et samlet beløb på 560.000 kroner fordelt over to indbrud i februar og juni, skriver Landbrugsavisen.

John Jakobsen, der driver Jakobsgård sammen med sin far, fortæller, ligesom Poul Jakob Bønløkke, at det virker som om, at tyvene har vidst præcist, hvad de skulle gå efter. De har nemlig ladet mindre værdifulde sprøjtemidler som eksempelvis Round-Up stå, fortæller han til avisen.

Begge tyverier er anmeldt til Østjyllands Politi, som efterforsker sagerne.

»Vi kan ikke udelukke, at det er de samme gerningsmænd, der står bag alle kemikalietyverierne. Men vi har på nuværende tidspunkt ikke beviser for, at det er de samme,« fortæller Lennart Glerup, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politikreds.

Han opfordrer generelt folk til at placere værdier bag lås og slå, ligesom man gør i andre sager om indbrud og tyveri.