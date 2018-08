Mand kastede brugte kanyler ind på børnehaves legeplads

En 42-årig mand fra Esbjerg tilstod onsdag, at han havde kastet op mod 100 brugte kanyler ind på en lokal børnehaves legeplads samt langs en nærliggende vej.

Det skriver TV Syd.

Søndag og mandag fandt borgere således de mange kanyler bl.a. på legepladsen i børnehaven Lykkegårdsparken i Esbjerg.

Fundene skabte utryghed, og betjente fik derfor til opgave at patruljere i området.

Efter få dage gik den 42-årige selv til bekendelse over for nærpolitiet.

Han har forklaret, at det var efter et skænderi med en beboer i kvarteret, at han havde kastet de mange kanyler fra sig.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har manden understreget, at han ikke har haft til hensigt at skade nogen, samt at han er ked af hændelsesforløbet.

Den 42-årige er blevet sigtet for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen, skriver TV Syd.