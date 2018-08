Voldsmand trak offer ind på værelse og lod ham dø

Adskillige slag og spark regnede i sensommeren i fjor ned over en 52-årig mand på Herbergscenter Sundholm på Amager. Forslået og hjælpeløs blev han trukket ind på et værelse og efterladt til at dø.

Torsdag har Københavns Byret idømt 47-årige Per Nørgaard Tinning syv års fængsel i sagen. Tinning er dømt for vold med døden til følge. En dom, han har valgt at anke til Østre Landsret.

Anklager Søren Harbo fortæller til Ritzau, at han havde nedlagt påstand om otte års fængsel til Tinning, der tidligere er dømt for vold. Men retten mente altså, at syv år var en passende straf.

Mens den 52-årige lå hjælpeløs inde på værelset, fortalte Per Nørgaard Tinning til andre, at manden blot sov. Men han vidste bedre.

For Tinning havde selv trukket den 52-årige ind på værelset ved håret. Inden da havde Tinning slået manden i gulvet og sparket ham i hovedet og på kroppen, så han spyttede blod.

Inde på værelset fortsatte volden, inden Tinning efterlod sit offer til døden.

Den 52-åriges milt var blevet sønderrevet i forbindelse med overfaldet, og det gjorde at han forblødte.