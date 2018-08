Brøndbyfan overfaldet efter FCK-opgør

Når man vælger at tage turen til tribunen og se sine fodboldhelte på helt nært hold, er det for at kunne mærke den gode stemning helt tæt på.

Men da FCK og Brøndby ramlede sammen søndag, var det ikke højt humør, der fulgte Søren Underberg Svendsen hjem i toget.

Efter Brøndbys nederlag stod han og en ven på toget mod Københavns Hovedbanegård, men da de nåede Nordhavn Station, stod også 25-30 hvidklædte mænd på toget. De hvidklædte mænd overfaldt de to Brøndbyfans og stjal deres Brøndby-tøj.

Overfaldet fik Søren Underberg Svendsen til at skrive et opslag på Facebook, hvor han opfodrer andre passagerer til at kontakte politiet. Samme aften tog han selv fra skadestuen og meldte overfaldet til Københavns Politi.

Det er ikke første gang, at fans tager kampen fra banen med sig, hvilket udvikler sig til voldelige episoder og overfald.

»Jeg synes bare ikke, vi skal finde os i det fodboldvold mere. Det har taget totalt overhånd i Danmark. Jeg tror, meget af det ikke bliver anmeldt, og det er vigtigt at få gjort,« udtaler Søren Underberg Svendsen til B.T..

Søren Underberg Svendsen og hans ven var ikke de eneste passagerer i toget og håber, at andre vil hjælpe med at fange gerningsmændene.