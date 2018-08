Solgte falske varer på DBA: 26-årig kvinde sigtes for at bedrage 24 personer

En 26-årig kvinde fremstilles i dag i Retten i Randers. Hun er sigtet for via falske annoncer på Den Blå Avis at have solgt varer, som køberne aldrig modtog.

Ifølge Østjyllands Politi har kvinden på en måned bedraget 24 personer, som har sendt kvinde ca. 20.00 kroner for varer, som ikke eksisterede.

Politiet kunne finde frem til kvinden efter, at flere borgere havde anmeldt bedrageriet og givet politiet mobil- og kontonummer på den sigtede kvinde.

Hun blev anholdt tirsdag ved sit hjem i Nimtofte på Djursland.

Det er ikke første gang, at den 26-årige er involveret i en bedragerisag. Hun er i forvejen sigtet i 190 nye tilfælde af bedrageri.

De forhold, som hun bliver sigtet for tirsdag, er kommet til, siden hun blev løsladt for ca. en måned siden.

Det er Østjyllands Politis vurdering, at der er fare for, at kvinden vil fortsætte med at bedrage folk. Derfor ønskes hun varetægtsfængsles af politiet.

»Vi arbejder målrettet med at få sat en stopper for de personer, som kontinuerligt snyder folk på nettet. Vi kan se, at det ofte er de samme, som står bag en hel serie af bedragerier med mange forurettede til følge, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt, hvis det fortsætter. I den konkrete sag, er der tale om en ung kvinde, der samlet set har bedraget flere hundrede borgere for ting, de aldrig har fået. Det skal have en konsekvens, og derfor fremstiller vi hende i dag,« fortæller Lau Birk, der er fungerende politikommissær i afdelingen for økonomisk kriminalitet i Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.