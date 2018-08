Flugtfange var terrormistænkt i Italien: Men betroet fange i Danmark

Politikere og fagfolk rejser på ny hård kritik af myndighedernes opsyn med den 46-årige terrormistænkte syrer, AD, som den 1. august byttede tøj med en gæst og spadserede ud af Vestre Fængsel, hvor han havde siddet varetægtsfængslet siden januar. Han er ikke set siden.



Reaktionen følger, efter at flere kilder fortæller til Jyllands-Posten, at AD under sin varetægtsfængsling arbejdede som rengøringsmand - et betroet job, typisk under begrænset opsyn og med stor frihedsgrad - på gangene i Nytorvs Fængsel i indre København.

AD's forhenværende advokat, Finn Bachmann, fortæller, at han den 17. maj skulle mødes med AD i Vestre Fængsel, men at han gik forgæves, da AD denne dag var kørt i Nytorvs Fængsel for at gøre rent.

Samtidig var han i italienske retskendelser i marts og april blevet udpeget som hovedbagmand i et omfattende kriminelt netværk, som mistænkes for bl.a. at have hvidvasket millioner af kroner og sendt penge til terrororganisationen Al Nusra i Syrien, som har haft forbindelser til al-Qaeda.

Tidslinje 12. juni 2017: AD bliver anholdt i Sverige og varetægtsfængslet. Han er bl.a. mistænkt for terrorfinansiering. 28. september 2017: Italien udsender en europæisk arrestordre på AD. Han er mistænkt for ulovlig bankvirksomhed. 9. december 2017: AD bliver løsladt i Sverige, da man ikke længere mente at kunne holde ham varetægtsfængslet. Efterforskningen fortsætter. 29. januar 2018: AD bliver anholdt i Københavns Lufthavn på en italiensk arrestordre. Marts og april 2018: Italienske domstole afsiger kendelser om terrormistanke mod AD og en række andre personer i et internationalt kriminelt netværk. 4. maj 2018: Italien udsender en europæisk arrestordre på AD. Han er bl.a. mistænkt for menneskesmugling og terrorfinansiering. 14. maj 2018: Københavns Byret afgør, at AD skal udleveres til Italien under mistanke om ulovlig bankvirksomhed. 5. juni: AD bliver varetægtsfængslet på baggrund af arrestordren fra den 4. maj, efter at italienske myndigheder har trukket arrestordren fra september 2017 tilbage. 26. juli: Københavns Byret beslutter igen, at AD skal udleveres til Italien, nu som terrormistænkt. 1. august: AD bytter identitet med en besøgende i Vestre Fængsel og flygter. Københavns Hovedbanegård lukkes i to timer, men AD bliver ikke fundet.

»Det er tydeligt, at nogen har lavet en massiv fejl her. Ingen, som er under mistanke for terror, bør have tilladelse til at udføre regulære fængselsfangefunktioner med rengøring, transfers osv.,« siger terrorforsker Magnus Ranstorp, forskningschef ved Forsvarshøjskolen i Stockholm.

Ifølge Kim Østerbye, formand i Fængselsforbundet, er jobbet som gangmand ikke foreneligt med en terrormistanke.

»Som udgangspunkt er det kun fanger, vi ikke mener er flugttruede, der kan gøre rent i betroede områder og sidde for åben dør, som en gangmand typisk gør,« siger han.

Også et dansk ansvar

Den 4. maj udsendte italienske myndigheder en europæisk arrestordre på baggrund af terroranklagerne. Og ved et pressemøde i Rom den 10. maj udråbte italiensk politi offentligt AD som en af hovedpersonerne i den omfattende sag. Alligevel sad AD indtil den 5. juni varetægtsfængslet på en arrestordre fra september 2017, hvor mistanken gik på ulovlig bankvirksomhed.

Først den 4. juni blev den gamle arrestordre af Italien trukket tilbage og erstattet af to nye bygget på terrormistanke, fremgår det af en kendelse fra Københavns Byret.

Det er uvist, om italienske myndigheder inden da havde underrettet de danske kollegaer om terrormistanken.

Når vi i bagklogskabens lys kan se, hvilken fange vi har haft med at gøre, er det fuldstændig absurd, at man ikke har de tilstrækkelige oplysninger. Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet

Men uanset hvad burde oplysningerne om sagens udvikling finde vej til danske myndigheder meget hurtigere, vurderer Magnus Ranstorp. Ikke mindst fordi sagen og AD den 10. maj - med Danmark nævnt - blev omtalt af bl.a. Italiens næststørste avis, La Republica.

»Man kan ikke sige, at fordi det er i Italien, ved vi ingenting. Blev det ikke rapporteret tilbage, var der nogen, som ikke gjorde deres arbejde i Italien, på Danmarks vegne. Og der var en europæisk arrestordre, så Europol er involveret. Italienske og danske folk arbejder lige ved siden af hinanden dernede,« siger Ranstorp.

Ifølge Jyllands-Postens kilder var det politiet, som greb ind og fik AD fjernet fra rengøringsarbejdet, netop med terrormistanke som begrundelse. Den oplysning vil politiet hverken be- eller afkræfte og ej heller oplyse, hvornår det i givet fald skete.

Samtidig kan Jyllands-Posten oplyse, at AD den 25. juli blev ledsaget til sagsbehandling i Københavns Byret af to politibetjente, som ikke vidste, hvem de fragtede. De tog håndjernene af AD og henvendte sig til Jyllands-Postens reporter på stedet for at få oplyst, hvad fangen var sigtet for.

»Ravruskende galt«

Hele forløbet undrer Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, og Fængselsforbundets ditto, Kim Østerbye.

»Når vi i bagklogskabens lys kan se, hvilken fange vi har haft med at gøre, er det fuldstændig absurd, at man ikke har de tilstrækkelige oplysninger,« siger Kim Østerbye.

På Christiansborg skaber oplysningerne ligeledes fornyet forundring. Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) »forventer, at både politi og Kriminalforsorgen får set på deres procedurer«. Retsordfører Trine Bramsen (S) er enig og mener, at der tegner sig et billede af en sag, hvor »meget har været ravruskende galt«.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kalder sagen »helt grotesk«. Han har bedt om en redegørelse af sagen fra de relevante myndigheder.

Hverken Rigsadvokaten, Københavns Politi eller Kriminalforsorgen har ønsket at udtale sig om sagen til Jyllands-Posten.