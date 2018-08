Forsvarer om grove voldtægtstiltaler: Pigerne medvirkede frivilligt

De tiltalte bestrider ikke, at de har været til stede på det, politiet betegner som gerningsstederne. De anfægter heller ikke, at de har haft seksuelt samkvem med flere unge piger fra Herning og Holstebro over årene.

Men at pigerne skal være ofre i sagskomplekset, har de svært ved at forene sig med.

I alt fire mænd er tiltalt i et kompleks, som lige nu verserer ved Retten i Herning og omhandler flere påståede voldtægter. Tirsdag sad de klar til første retsdag. Fire unge, velklædte fyre med skarpe frisurer.

Hovedpunktet, som alle fire mænd er tiltalt for medvirken i, udspillede sig i begyndelsen af december 2017, da en 18-årig kvinde – ifølge anklageskriftet – blev bedøvet, så hun ikke kunne gøre modstand, og bl.a. fik ført en hårbørste op i sig.

En af de tiltalte, J, går igen i alle fire påståede voldtægter, som behandles i sagen. En anden, M, har ifølge anklagerne medvirket i tre episoder: To påståede voldtægter af den samme kvinde – hhv. i juli 2016 og juni 2017 – samt episoden i december i fjor, alle i forening med J.

Forsvaret bestrider helt grundlæggende påstanden om, at en kvinde skal være blevet dopet. Det blev bl.a. fremhævet i retten, at den retsmedicinske erklæring, som blev skrevet efter undersøgelse af den kvinde, som i december skal være blevet udsat for overgreb af de fire tiltalte, hverken påviste alkohol eller lægemidler i blod- eller urinprøver.

Det andet centrale element i sagen er det spørgsmål om samtykke, som så ofte er omdrejningspunkt, nå voldtægtsparagraffen er i spil. Deltog kvinden af egen fri vilje, eller gjorde hun ikke?

J bestrider ikke seksuelt samkvem med de forurettede i sagen, men fastholder, at der var tale om frivilligt samleje. Det samme fortalte forsvarsadvokat Troels Lind Pedersen om sin klient, M.

»Han bestrider ikke, at han var til stede og havde seksuelt samvær med pigerne. Men han fastholder, at det var frivilligt,« sagde han i retten.

De fire forurettede i sagen er alle unge, danske kvinder. En af de tiltalte er dansk statsborger, mens de tre øvrige – herunder J og M – i tilfælde af en dom af Anklagemyndigheden vil blive begæret udvist af Danmark for bestandig.

Der er i alt afsat otte retsdage til sagen i Retten i Herning.