Påvirket og bevæbnet med totenschlæger: 22-årig sigtet for trusler på skole

En kontrovers mellem et tidligere kærestepar udviklede sig mandag morgen.

Det fik en 29-årig kvinde fra Jerslev Sjælland til at kontakte politiet og advare om, at hendes ekskæreste havde truet med at møde op ved hendes uddannelsesinstitution med henblik på at gøre hende og andre fortræd.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Ekskæresten, en 22-årig mand fra Dianalund, skulle samtidig have truet med at medbringe et skydevåben.

Flere patruljer blev ved 09.00-tiden sendt til uddannelsesinstitutionen i Kalundborg, såfremt den 22-årige skulle gøre alvor af sine trusler.

Der gik ifølge politikredsen ikke mange minutter fra betjentenes ankomst, til den 22-årige dukkede op. Han var blevet kørt til stedet af sin mor og blev straks anholdt og mistænkt for trusler mod bl.a. den 29-årige ekskæreste.

Også moderen blev kortvarigt tilbageholdt, indtil man kunne fastslå, at hun ikke havde anden rolle end at have ageret chauffør for sin søn.

Sønnen var lettere påvirket af spiritus og blev fundet i besiddelse af en totenschlæger, som blev beslaglagt. En ransagning af hans bopæl resulterede ikke i yderligere fund af politimæssig interesse.

Den 22-årige blev taget med til politistationen i Roskilde, hvor han blev sigtet for trusler mod ekskæresten og øvrige på uddannelsesinstitutionen. Han blev ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Han er efter endt afhøring og efter at have gennemgået en lægelig undersøgelse blevet løsladt og vil senere blive indkaldt til et retsmøde.