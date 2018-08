Mand dømt for sexkrænkelser mod 22 børn har opgivet ankesag

En 55-årig mand fra Odense, der i december i fjor blev dømt for en række sexkrænkelser, har trukket sin ankesag tilbage.

Det har anklagemyndigheden ved Fyns Politi mandag meddelt på Twitter. Og mandens forsvarer, Troels Maglegaard, har over for Fyens.dk bekræftet tilbagetrækningen.

Manden, der er tidligere sfo-pædagog og håndboldtræner, blev den 19. december idømt halvandet års fængsel for at have krænket 22 piger på Stige Skole og i Stige Håndboldklub. Han mødte ikke op til domsafsigelsen i december, hvor han blev varetægtsfængslet in absentia.

Den dømte 55-årige har frafaldet sin anke, hvorfor dommen nu er endelig #anklager https://t.co/1oQn3H0LVQ— Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 13. august 2018

Han havde dog aftalt med sin advokat at anke dommen på stedet for at få betænkningstid.

Der skulle have været sat punktum i ankesagen i august. Årsagen til, det nu ikke bliver til noget, skyldes de store psykiske belastninger, sagen har betydet for den dømte. Han nægter sig dog fortsat skyldig.

Det siger hans advokat til Fyens.dk.

»Han har besluttet at droppe ankesagen, fordi han psykisk ikke magter at skulle igennem hele menageriet igen, men han erkender stadig ikke,« siger Troels Maglegaard til avisen.

Overgrebene, manden er dømt for, skal have fundet sted mellem 1999 til 2015 i skolens SFO, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i Odense.

Foruden fængsel er han blevet frataget retten til at arbejde med børn og unge piger.