To voldtægter skæmmer billede af fredelig Smukfest

Den årlige musikfestival i Skanderborg, kaldet Smukfest, har haft færre anmeldelser af kriminalitet end i de foregående år, viser en opgørelse fra Sydøstjyllands Politi.

Dog skæmmes billedet af to anmeldelser af voldtægt.

I en af sagerne er en 19-årig mand fra Viborg anholdt og varetægtsfængslet. Han har ifølge politiets sigtelse voldtaget en 21-årig kvinde fra Odense.

Kvinden har i sin anmeldelse til politiet fortalt, at hun natten til fredag blev voldtaget på festivalens campingområde.

Fredag eftermiddag blev den mistænkte anholdt, og en dommer ved Retten i Kolding vurderede lørdag, at der var en tilstrækkelig underbygget mistanke mod manden og valgte derfor at varetægtsfængsle ham.

Den anden anmeldelse om voldtægt har politiet ikke meldt offentligt ud om i detaljer.

Ved de seneste to festivaler har der ifølge politiets opgørelse ikke været nogen anmeldelser af sædelighedskriminalitet.

Også på voldsområdet har politiet i år lidt flere sager end i de foregående år. Det er dog forholdsvis få sager, der er tale om, nemlig seks i alt.

De hyppigste former for kriminalitet er berigelse - altså for eksempel tyveri - og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Her har politiet oprettet henholdsvis 21 og 59 sager.