29-årig fik fængselsdom: Uploadede video med ekskæresten på pornosider

Det vil koste en 29-årig mand fra Herlev et år bag tremmer at true sin ekskæreste på livet samt at lægge nøgenbilleder og en sexvideo af hende op på internettet.

Mandag blev han fundet skyldig i sagen, hvor han også er anklaget for skriftligt at have truet sin tidligere kæreste på livet. Truslerne fik i februar Københavns Vestegns Politi til at give manden et tilhold mod at opsøge kvinden.

»Det var tilsyneladende uenighed om ophør af samliv og samkvem med fælles barn, som fik en nu 29-årig mand til at forfølge sin ekskæreste i flere måneder fra februar til maj 2017,« oplyser anklageren i sagen i en pressemeddelelse.

Den 29-årige mand nægter alt - pånær truslerne - og har anket dommen til frifindelse eller en formildet version. Men ved retten i Glostrup fandt man altså grund til at fængsle ham for bl.a. at have oprettet en falsk annonce, som tilbød prostitution, på en escorthjemmeside.

I annoncen optrådte nøgenbilleder af kvinden, samt hendes rigtige profilbillede, navn og telefonnummer, lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge anklageren har manden også uploadet en privat sexvideo med kvinden på otte internationale pornosider. Også her optrådte hendes fulde navn og billeder af hendes ansigt.

»Det er dybt krænkende at blive eksponeret ufrivilligt på den måde med navn, telefon og ansigt, og hele retssystemet holder fokus på at komme disse digitale sexkrænkelser til livs. Det afspejler sig også i straffen, som har sendt ham et år i fængsel,« siger anklager Teuta Memeti fra Københavns Vestegns Politi.