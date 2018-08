Politikreds: Ubetænksomme borgere gør vores arbejde vanskeligt

»Ubetænksomme borgere« kalder politiet dem.

De personer, der på deres vej fra punkt A til punkt B støder på en politiafspærring og ikke har tid til at vælge omvejen. Netop den adfærd er ifølge indsatslederne ved at udvikle sig til et problem for politiet i Nordsjælland, hvor man nu har valgt at gå ud med en offentlig opsang.

Det sker i en pressemeddelelse hvor politikredsen mandag beskriver, at man i stigende grad oplever, at borgerne ikke respekterer politiet afspærringer på gerningssteder.

Problemet kom senest til udtryk i weekenden, da politiet arbejdede med at sikre spor på Sorgenfri Torv, hvor et knivstikkeri havde fundet sted.

Selvom myndighederne havde opsat den velkendte rød- og hvidstribede strimmel, der signalerer adgang forbudt, og selvom betjente bad uvedkommende om at gå uden om stedet, valgte omkring 25 borgere alligevel at trodse beskeden.

»Flere borgere mente ikke, at de behøvede at tage hensyn til det og gik i stedet for tværs gennem det afspærrede område,« hedder det i pressemeddelelsen. Og den adfærd kan få konsekvenser for politiet.

»Man risikerer at vanskeliggøre politiets arbejde eller i værste fald ødelægge vigtige spor eller beviser,« siger John Dyhrberg Christenen, som er fungerende vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

Det er heller ikke nødvendigvis konsekvensfrit at trænge forbi de såkaldte minestrimler. Man risikerer nemlig en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 119 stk. 3. Således kan man blive sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, forklarer viceinspektøren.

Episoden på Sorgenfri Torv fandt sted søndag formiddag, hvor en ung, blødende mand var kommet ind på en lokal bodega og havde bedt om hjælp. Ifølge politiet var han tilsyneladende blevet stukket i hånden under et røveri, og derfor blev betjente sendt til stedet for at sikre spor.

Politikredsens presseafdeling oplyser til Jyllands-Posten, at det i flere tilfælde var granvoksne mennesker, der valgte at trodse afspærringerne. Én mandlig cyklist, der af en betjent netop havde fået besked på det modsatte, gik eksempelvis under afspærringen for at komme ind i et supermarked, i det øjeblik betjenten vendte ryggen til for at bede en anden borger om at forlade det afspærrede område.

Presseafdelingen ligger ikke inde med decideret statistik over, hvor stort problemet er, men fortæller, at indsatslederne oplever det som »stigende«.